Фургон JMC Teshun для Китая получил обновление

Китайская компания обновила свой фургон с названием Teshun, который создавался на основе Ford Transit 1986 года и по сути является его перелицованной версией.

Обновленный фургон позиционируется производителем как модель 2019 года и в отличие от предшественника он получил расширенный список оборудования и новые комплектации.

Стоит отметить, что в период с 1997 по 2017 г. второе поколение Ford Transit выпускали в Китае законно, но когда лицензия закончилась, то китайцы переименовали его в JMC Teshun.

Так, фургон предлагается на китайском рынке в разных модификация с различной колесной базой, высотой, длиной и грузоподъемностью.

Моторная гамма представлена бензиновым 2,4 литровым 136-сильным двигателем и 2,8-литровым 108-сильным силовым агрегатом.

Пару моторам составляет пятискоростная механика, которая работает с заднеприводной системой.

Стоимость обновленного фургона составляет 101 300 юаней или 924 тысячи рублей минимум, микроавтобус в максимальной комплектации на 16 посадочных мест оценили почти в 1,3 миллиона рублей.