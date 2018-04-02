В США за 24-х летнюю Toyota Supra выручили свыше $80 тысяч

Спорткар Toyota Supra в 1994 году покупали в официальном дилерском центре за 47 795 долларов, но в 2018 году ее третий владелец продал уже за 80 500 долларов.

В США без труда был продан японский спорткар Supra, который с конвейерной линии сошел еще в 1994 году. За всю историю машина сменила трех владельцев и проехала всего 9 062 километра.



Но данный экземпляр Toyota Supra выделяется не только пробегом, но также документами официального дилера, сервисной книгой, двумя наборами ключей и наличием наклейки на лобовом стекле, которую наклеили еще на конвейере.

В купе перед продажей заменили только фильтр, покрышки и аккумулятор. Японский спорткар оснащен турбомотором объёмом 3,0-литра, отдача которого составляет 324 л.с.

В паре с ДВС работает 4-ступенчатый «автомат». Стоит отметить, что скоро должны представить новое поколение Toyota Supra и как сообщал портал «Твоё Авто» в этом купе больше не будет устанавливаться механическая коробка передач.