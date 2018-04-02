Сборка универсалов LADA Vesta стартовала на заводе в Казахстане

Серийное производство автомобилей LADA Vesta SW и SW Cross стартовала в прошлом месяце на предприятии «Азиа Авто». На производственной площадке начали крупноузловую сборку универсалов, сообщает RNS.

10 апреля на рынке Казахстана запланирован старт продаж. По предварительной информации стоимость обычного универсала составит в переводе на российский рубль 800 500 рублей, а кросс-версия универсала получит ценник 929 000 рублей.

Напомним, что на предприятии «Азия Авто» производят автомобили марок Skoda, Chevrolet, KIA и Lada.

Это предприятие является крупнейшим в стране и его мощность составляет 60 тысяч авто в год LADA Vesta SW и SW Cross появились на российском рынке в октябре прошлого года, а Казахстан становится первым рынком за пределами РФ, где стартуют их продажи.