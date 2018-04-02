«Си» или «Ши»: марка Mitsubishi Motors поставила точку в споре

Новые правила в произношении названия Mitsubishi Motors должны быть введены до конца этого года.

Как пояснили в пресс-службе компании, на протяжении многих лет велась дискуссия на тему правильного произношения названия компании — «Митсубиши» или «Митсубиси».

«Есть два подхода: система Хэпбёрна, популяризатора одной из форм романизации японского языка, в соответствии с которой название произносится «Митсубиши» и лингвиста и востоковеда Поливанова, который первым разработал систему записи японских слов кириллицей, по его версии правильнее произносить «Митсубиси» — рассказали в компании.

Теперь производитель решил поставить точку в этом вопрос и было принято решение, что до конца года в соответствии с новыми стандартами компании само название Mitsubishi и дилерского центра должны быть на языке той страны, в которой они находятся.

Таким образом для русскоговорящего населения название компании будет как «Митсубиши Моторс».