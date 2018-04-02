Porsche выпустит бесшумный и быстрый трактор

В Porsche решили выпустить свой вариант первоапрельской шутки в виде «заряженного» трактора.

На официальной странице в соцсети автопроизводитель показал рендер будущего электрического трактора. Модель создана на основе трактора 50-х годов и в нем проглядываются черты мощных легковых автомобилей марки.

Трактор назвали Mission E. С таким названием уже существует электрический легковой автомобиль.

Динамические характеристики «заряженного» электрического бесшумного трактора не называют, но в Twitter под рендером написали, что у него силовая установка генерирует 700 лошадиных сил.