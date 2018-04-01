Арабский седан BMW M550i получил очень «крутой» тюнинг

В популярный дилерский центр BMW Abu Dhabi Motors поступил очень необычный BMW M550i xDrive с тюнингом от компании AC Schnitzer.

В шоу-руме дилера выставили на продажу BMW M550i xDrive с 4,4-литровым мотором мощностью 462 л.с. С таким ДВС «заряженный» седан разгоняется от 0 до 100 км/ч за 4 секунды.

Представленная в автомобильном центре машина получила специальный тюнинг от немецкой компании AC Schnitzer. В него вошли карбоновый передний сплитер, эксклюзивные накладки на корпуса боковых зеркал, заднее антикрыло и спортивная выхлопная система.

В салоне спортивного седана добавили вставки из натурального дерева и обшили салон коричневой натуральной кожей.