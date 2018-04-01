Аналитики в российском автопарке насчитали почти 500 тысяч пикапов

На российском рынке пикапы никогда не были популярными и спрос на эти автомобили всегда оставался низким. При этом в России по состоянию на начало текущего года в автопарке насчитывается 498 570 пикапов.

Как удалось выяснить российским аналитикам из агентства «Автостат Инфо», импортных моделей пикапов сейчас насчитывается 226 467 единиц, а отечественных — 272 103 ед. Больше всего в стране зарегистрировано грузовичков марки «ИЖ». В автопарке таких числится 198 641 ед.

Второе место по объему досталось пикапам марки Toyota – 76 767 ед. На третьей строчке Mitsubishi – 57 250 ед. Четвертое и пятое место досталось «ВИС» и «УАЗ» с автопарком 46 256 и 23 497 пикапов соответственно.

Если рассматривать структуру автопарка пикапов по модельно, то тут лидером стал «ИЖ-2715» — 128 293 ед.; Toyota Hilux — 71 063 ед.; «ИЖ-2717 — 70 341 ед.

Большинство пикапов уже преодолели возрастную отметку 10 лет, а таких машин аналитики начитали 299 053 ед.