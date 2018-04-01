Представлена роскошная версия легендарной Lada 4×4 «Нива»

Проектов по созданию тюнингованной Нивы есть немало, но в основном тюнеры делают из обычного внедорожника брутальный вариант, при этом тюнеры из Армении решили создать роскошный вариант модели.

В экстерьере применили немало новых деталей и элементов, при этом в целом этот все также узнаваемая Нива с довольно приятной и спокойной внешностью.

А вот в салоне все изменилось кардинально, ведь его полностью переработали, добавив кожаные сидения от BMW серии E36 с подогревом от Приоры.

Центральная консоль создавалась индивидуально для заказчика, а под ногами водителя и переднего пассажира есть подсветка, которая также присутствует и в багажнике.

Потолочная панель внедорожнику досталась от Chevrolet Blazer, а еще внедорожнику добавили систему запуска двигателя с кнопки и многое другое. В результате вместо обычного внедорожника Lada 4×4 у армян получилась роскошная «Нива».

