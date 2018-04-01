Легендарный лимузин ГАЗ-14 «Чайка» планируют возродить‍

ГАЗ-14 Чайка могут возродить об чем стало известно 1 апреля 2018 года.

Легендарный лимузин в свое время считался автомобилем мечты и на нем хотел ездить каждый житель СССР, но на самом деле эта машина была доступна только для некоторых.

Сегодня в Сети появилась информация, что ГАЗ-14 Чайка возродит неизвестная на данный момент компания, в распоряжении которой оказалось все необходимое для производства советского лимузина.

Не исключено что возрожденная «Чайка» получит только современный мотор и трансмиссию, а в остальном повторит автомобиль 30-летней давности. Старт производства легенды намечен ровно через год – 1 апреля 2019 года.