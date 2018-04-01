Открывшийся в Калининграде дилерский центр стал уже 54-м по счету автосалоном Lexus в России и пятым на территории Северо-Западного федерального округа.
В Калининграде открыли первый дилерский центр Lexus
01.04.2018 16:32
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Новый дилерский центр принадлежит холдингу «Юто Карс», сообщает пресс-служба Lexus. Общая площадь нового автомобильного салона составляет 1626 кв.м.
Шоу-рум расположился на площади 648 кв.м. В дилерском центре есть шесть постов слесарного ремонта, посты кузовного ремонта, а также покрасочные камеры.
«Открытие Лексус – Калининград имеет очень важное значение для развития бренда Lexus в Калининграде. Я очень рад, что бренд Lexus будет представлен в самом западном регионе России», – отметил вице-президент «Тойота Мотор» Такаси Суито.
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