В Калининграде открыли первый дилерский центр Lexus

Открывшийся в Калининграде дилерский центр стал уже 54-м по счету автосалоном Lexus в России и пятым на территории Северо-Западного федерального округа.

Новый дилерский центр принадлежит холдингу «Юто Карс», сообщает пресс-служба Lexus. Общая площадь нового автомобильного салона составляет 1626 кв.м.

Шоу-рум расположился на площади 648 кв.м. В дилерском центре есть шесть постов слесарного ремонта, посты кузовного ремонта, а также покрасочные камеры.