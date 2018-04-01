В России разработали грузовой трицикл, который очень сильно напоминает многими уже забытый мотороллер «Муравей».
Небольшой грузовичок-трицикл «Шмель» создали конструкторы ГАЗа
01.04.2018 16:49
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Новый российский грузовичок действительно похож на советский мотороллер, при этом у него есть кабина и внушительная грузоподъёмность.
Модель назвали «Шмель» и разработала её компания «АТК». В движение грузовик приводится 200-кубовым мотором компании Lifan. Его мощность 16 л.с. при этом на транспортное средство можно нагрузить до 1 000 кг.
По словам разработчиков, «Шмель» получил тормозную систему и электрику от автомобилей компании «АВТОВАЗ», а вот кабина была создана силами «АТК».
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