Российский дизайнер на рендерах представил суперкар Lada Questa

В Сети нередко появляются рендерные изображения автомобилей, которые подготавливают дизайнеры и журналисты автомобильных изданий.

Компьютерная визуализация создается для существующих автомобилей, обновленных, после смены поколений, но иногда дизайнеры «создают» совершенно новые модели, которые никогда не отправятся на конвейер.

Так, недавно российский дизайнер Вячеслав Александров на рендерах представил суперкар Lada, который назвали Questa.

Как можно увидеть на изображениях, за основу рендеров дизайнер взял новый фирменный Х-стиль АвтоВАЗа от моделей Lada Vesta и Lada Xray, а также все это он совместил с суперкаром Bugatti. В итоге получился суперкар Lada Questa.