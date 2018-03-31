Дорожно-транспортное происшествие с участием отечественного авто и иномарки произошло 31 марта в Липецкой области на трассе Елец – Долгоруково.

Один человек пострадал в жестком ДТП «Ниссана» и «ВАЗа» под Липецком. Эта авария произошла 31 марта в Липецкой области на трассе Елец – Долгоруково.

Как сообщили в МЧС, автомобили столкнулись неподалеку от села Лавы Елецкого района в 13:00. К месту происшествия выезжала бригада спасателей.

В аварии пострадал один человек, его отвезли в Елецкую городскую больницу №1 имени Семашко.