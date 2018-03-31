Дорожно-транспортное происшествие с участием отечественного авто и иномарки произошло 31 марта в Липецкой области на трассе Елец – Долгоруково.
Человек пострадал в жестком ДТП «Ниссана» и «ВАЗа» под Липецком
31.03.2018 20:48
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Один человек пострадал в жестком ДТП «Ниссана» и «ВАЗа» под Липецком. Эта авария произошла 31 марта в Липецкой области на трассе Елец – Долгоруково.
Как сообщили в МЧС, автомобили столкнулись неподалеку от села Лавы Елецкого района в 13:00. К месту происшествия выезжала бригада спасателей.
В аварии пострадал один человек, его отвезли в Елецкую городскую больницу №1 имени Семашко.
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