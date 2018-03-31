Страшное ДТП в Каменском районе — погиб 30-летний водитель «ВАЗ-2114»

Накануне вечером произошло страшное ДТП в Каменском районе. Там погиб 30-летний водитель «ВАЗ-2114».

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось вечером 30 марта в Каменском районе Пензенской области.

Там в 19.30 на 227 км автодороги «Тамбов-Пенза» столкнулись «Renault Premium» и ВАЗ-2114.

От страшного удара на месте происшествия скончался 30-летний водитель ВАЗ-2114 от полученных травм умер на месте, сообщили в ГИБДД. Идет проверка обстоятельств и причин аварии.