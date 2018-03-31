Эксперты назвали ТОП-5 самых дешевых иномарок в России

При выборе бюджетного автомобиля можно себе присмотреть не только отечественную модель, но также и автомобиль импортного производства.

На самом деле выбрать себе импортную машину дешевле чем Лада Гранта не получится и для того, чтобы начать присматривать себе иномарку нужно в «кармане» иметь сумму не менее 439 тысяч рублей.

Именно столько стоит хетчбэк Ravon R2, который к тому же за такие деньги предлагается с автоматической коробкой передач.

Компактный R2 оснащается 1,2-литровым мотором мощностью 85 л.с. При выборе данной модели стоит обратить внимание, что производитель сейчас в РФ предлагает Ravon R2 2017 и 2018 года выпуска. Указанная цена действительна за модель прошлого года выпуска. Более «свежая» обойдется от 489 000 рублей.

Далее по цене расположился Datsun on-DO, который можно у дилера забрать, отдав ему 444 тыс. рублей. Эта цена также актуальна для машин 2017 года выпуска.

При этом на данную модель еще действуют различные предложения, которые позволят снизить стоимость до 360 тыс. рублей.

Также к доступным иномаркам можно отнести Ravon Nexia, сошедший с конвейерной линии с прошлом году, за него официальные дилеры марки просят 449 тыс. рублей.

Далее по списку значатся китайские модели Brilliance H230 и FAW Oley, которые можно купить за 460 тыс. и 491 тыс. рублей соответственно.