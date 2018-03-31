Автомашины с «кладбищ» Audi и Volkswagen будут распроданы‍

Для хранения дизельных автомобилей Volkswagen в США заняла несколько площадок, на которых в общей сложности припарковано более 350 тысяч авто.

Все эти машины после дизельного скандала были выкуплены у владельцев, и для того чтобы их разместить потребовалось 37 площадок, среди которых закрытая фабрика, футбольный стадион, который не работает, и другие места, расположенные по всей Америке.

Недавно одну из таких площадок показало агентство Reuters. С высоты птичьего полета видна огромная площадка с тысячами автомобилей. Стоит отметить, что их не бросили и все они на ходу, их даже поддерживают в рабочем состоянии.

Руководство немецкого концерна ждет, когда в США примут закон, который позволит продать все эти автомобили на вторичном рынке или отправить их на экспорт. Пока такой закон не принят, поэтому дизельные машины стоят под открытым небом.