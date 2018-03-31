В России модели DFM AX7 и DFM H30 Cross доступны со скидкой

Российское представительство DFM рассказало про новые предложения для россиян, которые остановили свой выбор на моделях компании.

Так, компания «Дунфэн Мотор Рус» запустила несколько выгодных предложений на покупку DFM AX7 и DFM H30 Cross.

Сейчас россиянам предлагают программы DFM Finance и DFM Assistance. Еще к этим предложениям присоединилась программа DFM Trade-in.

В рамках последней при сдаче старого автомобиля клиент получит скидку 50 тысяч рублей на вышеуказанные модели.

Также при выборе DFM AX7 в комплектации Prestige с автоматической коробкой передач, клиент получит еще одну дополнительную скиду в 50 тысяч рублей.

Также скидка в 50 тысяч рублей будет предоставлена при выборе DFM H30 Cross в комплектации Comfort MT 2016 года выпуска.

Минимальная стоимость DFM H30 Cross 599 тыс. рублей, цена DFM AX7 составляет от 1 млн 079 тыс. рублей.