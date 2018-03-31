Зарубежные продажи универсала Vesta «АвтоВАЗ» начнет с Казахстана

Первым рынком сбыта универсалов Лада Веста за пределами России станет Казахстана, о чем сообщают журналисты RNS, ссылаясь на официально представителя. Таким образом, «АвтоВАЗ» начнет зарубежные продажи универсала Vesta с Казахстана.

Уже в апреле первые партии Lada SW/SW Cross доберутся до дилеров в Казахстане, а до середины лета продажи новых универсалов запанированы в странах СНГ, Европы и Среднего Востока.

Все подробности о ценах и комплектациях универсалов будут озвучены позднее. Сборка универсалов для рынка Казахстана стартовала на предприятии «Азиа Авто».

На этом рынке старт продаж запланирован на 10 апреля. Предварительная стоимость универсала составит 4.42 миллиона тенге или чуть более 800 тысяч рублей. Кросс-версия универсала получит ценник около 5,1 млн тенге или 923 тыс. рублей.

Между тем ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» отказался от выпуска роскошного седана LADA Vesta Signature‍.