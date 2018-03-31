Nissan начнет выпускать автомобили Datsun в Пакистане

Новые автомобили бюджетной марки Datsun начнут продавать на рынке Пакистана. Модели японской компании будут собирать в этой стране и в этом примет участие новый партнер Nissan — компания Ghandhara Nissan Ltd.

Как сообщает «АВТОСТАТ», пакистанский автомобильный рынок растет и только за последний год он вырос на 200 тысяч. Вывод марки Datsun является частью стратегии по развитию географии присутствия компании Nissan.

В течение четырех лет Ghandhara Nissan Ltd инвестирует в производство и развитие дилерской сети около 41 млн долларов.

Планируется создать около 1800 новых рабочих мест. Первые автомобили Datsun, произведенные в Пакистане, поступят в продажу уже в 2019 году.