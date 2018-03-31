Передовые технологии, активно применяемые в автоспорте, и спортивная мощь идеально сочетаются в автомобиле Mercedes-Benz AMG. Автомобиль отличается оригинальным дизайном, гоночным характером и обладает ураганной динамикой, обеспечивающей яркие эмоции и только приятные переживания в поездке. Принадлежность седана к престижному бренду определяется при первом взгляде на машину. Кроме того, на передних крыльях в соответствии с модельной стратегией присутствуют шильдики «AMG».

Спортивность престижной модели подчеркивают также оригинальные легкосплавные диски. Среди ярких особенностей автомобиля выделяются следующие:

красная алюминиевая вставка на кожухе силового агрегата;

педали, выполненные в спортивном стиле из нержавейки с резиновыми вставками;

фирменная надпись на порогах и логотип на ковриках;

приборная панель с двумя колодцами, большим цветным многофункциональным дисплеем и шкалой спидометра в стиле «финишный флаг»;

спортивный трехспицевый руль, отделанный черной качественной кожей;

спортивные кресла с особенным, выполненным в стиле AMG, дизайном.

Динамика Mercedes-Benz AMG обеспечивается битурбированным мотором V6. Благодаря усовершенствованной системе наддува, двигатель отличается повышенной мощностью и большим крутящим моментом. Разгон до сотни занимает менее 5 секунд. Маневренность, мгновенные реакции и динамичность — основные характеристики модели. Комфорт при езде обеспечивает автоматическая трансмиссия на 9 ступеней с плавным переключением передач.

Отлично настроенная подвеска AMG RIDE CONTROL позволяет уверенно преодолевать виражи, а фирменный полный привод осуществляет тяговое усилие для динамичного разгона. Электронная система стабилизации имеет спортивные настройки и несколько режимов работы. Система вывода отработанных газов оснащена четырьмя патрубками глушителей и отличается спортивной акустикой. Уверенное замедление автомобиля обеспечивают тормозные диски большого диаметра. На передних тормозных скобах нанесено название бренда.

Приобрести «Мерседес-Бенц» AMG по выгодной стоимости предоставляется возможность в автосалоне «ВАГНЕР», который является официальным дилером известного бренда и представляет в Санкт-Петербурге популярные модели. Покупателям предлагается список опций для максимальной индивидуализации автомобиля.