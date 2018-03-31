Cadillac отказался предоставить свой новый двигатель Chevrolet

Новый бензиновый двигатель впервые дебютировал на обновленной модели Cadillac CT6. Ранее сообщалось, что новый, разработанный двигатель компании Cadillac будет использовать и компания Chevrolet.

Планировалось, что мотор будет устанавливаться доя новой генерации Chevrolet Corvette, однако в Cadillac сделали заявление и отказались от поставок своего мотора компании Chevrolet.

Руководство бренда Cadillac уверено, что только премиальный бренд способен окупить новую разработку. Новый силовой агрегат создавался и предназначен доя комфортного автомобиля, а Chevrolet Corvette необходим «совершенно другой характер».

Напомним, что новый 4,2-литровый двигатель дебютировал на заряженной версии седана Cadillac CT6. Мотор получил две турбины, функцию деактивации цилиндров и мощность 557 л.с. при 850 Нм крутящего момента.