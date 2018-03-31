На смену R-версиям придут модификации SVR, о чем сообщили представили компании в интервью с Auto Express.

Jaguar откажется от R-версий в модельном ряду в связи с тем, что модельный ряд у компании не очень большой, чтобы в нем было достаточно места для версий для S, R и SVR- версий автомобилей.

В связи с этим руководство компании пришло к выводу, что нужно отказаться от R-версий в модельном ряду.

К тому же отмечается, что очень часто клиенты путают версии R и SVR. Таким образом, в модельной линейке останутся спортивные версии и экстремальные варианты.