Lexus заставил водителей облизать руль автомобиля для запуска мотора‍

В Lexus совместно с компанией 23andMe решили разработать программу Genetic Select, в рамках которой будут выпускать индивидуальные автомобили.

К 1 апрелю японский автопроизводитель решил пофантазировать и выпустил комичную рекламу с вымышленной программой Genetic Select.

В ролике показали, как девушка заказывает новый автомобиль марки и для этого сдает слюну для выделения из нее ДНК. Человеческий код должен стать ключом к производству индивидуального автомобиля.

На основе ДНК премиальный автомобиль станет особенным. Девушке доставили машину, в которой увеличенные подстаканники, специально подстроенные под ее телосложение кресла и более низкий дорожный просвет.

Но самым главным в такой машине стал руль, в котором в верхней части встроен сканер слюны. Через него определяется владелец и запускается двигатель. Как это все работает можно увидеть в ролике.

