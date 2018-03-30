Суперкар McLaren 570S Spider получил гоночную версию Track Pack

Для любителей провести выходные на треке компания McLaren Automotive для открытой модификации McLaren 570S подготовила специальный пакет Track Pack.

В рамках пакета на 33 кг будет снижена масса автомобиля, а этого достигнут за счет новых карбоновых кресел, новых более легких элементов салона и очень легкой выхлопной системы.

Также клиент получит новые колесные диски и комплекс телеметрии. Цена Track Pack для McLaren 570S составляет 17 160 фунтов, что в пересчете почти 1,4 млн рублей.



Технически McLaren 570S с трековым пакетом не изменяется. Напомним, суперкар получил 3,8-литровый битурбомотор с 570-сильной отдачей.

В паре с ДВС работает 7-ступенчатый «робот». С такой установкой 570S разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,2 секунды.