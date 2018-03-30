Утром в пятницу, 30 марта, женщина пострадала в жестком ДТП на трассе в Тверской области.

Дорожно-транспортный инцидент с участием двух автомобилей произошел на трассе в Конаковском районе Тверской области утром 30 марта. Пострадала женщина, которую госпитализировали в местную ЦРБ.

По данным УГИБДД по Тверской области, на 6 километре автодороги М-10-Конаково-Иваньково 28-летний мужчина за рулем Volkswagen Transporter пошел на обгон автомобиля Toyota Rav 4. Водитель не убедился в безопасности маневра. В это время следующий за ним автомобиль Skoda Octavia под управлением 53-летней женщины уже начал обгон.

В результате аварии автоледи на Skoda Octavia совершила столкновение с автомобилем Toyota Rav 4 и вылетела с дороги в кювет. Женщина пострадала и было доставлена в больницу с травмами.

ГИБДД ведет проверку обстоятельств ДТП.