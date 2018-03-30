Вчерашним вечером в час пик в Курске на В.Луговой произошло ДТП двух иномарок, в котором пострадала женщина.

Вечером 29 марта в Курске автоледи-именинница попала в ДТП и пострадала. Женщина госпитализирована.

Как сообщили в областной ГИБДД, в 18:45 на улице В. Луговой столкнулись автомобили «БМВ Х5» и «Хендай Гетц». Иномарки двигались в попутном направлении, со стороны ул. Мичурина в сторону Запольной. За рулем «БМВ» находилась 29-летняя автоледи.

В районе дома №141 по девушка нарушила дистанцию и «догнала» ехавший впереди «Хендай». За рулем корейской иномарки находилась 45-летняя женщина, у которой в этот день был День Рождения.

Именинница получила травмы, ее госпитализировали.

Проверка показала, что в момент аварии обе автомобилистки были трезвыми.