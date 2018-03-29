На Саратовской трассе фура с лопнувшим колесом вылетела в кювет, водитель в больнице

Сегодня произошло серьезное ДТП на трассе в Марксовском районе Саратовской области, в котором пострадал водитель грузовика.

На Саратовской трассе фура с лопнувшим колесом вылетела в кювет. Эта крупная авария произошла в 11.15 на 360-м километре автодороги «Самара- Волгоград».

Установлено, что мужчина за рулем большегруза «Скания» ехал со стороны Саратова в сторону Маркса. У него лопнуло переднее колесо, машина стала неуправляемой и съехала в левый противоположный кювет.

При этом фура повредила металлический отбойник. Водитель госпитализирован с травмами.