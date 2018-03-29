Минувшим вечером в Шумихинском районе произошло ДТП с четырьмя пострадавшими.
Грузовик раздавил легковушку на трассе в Курганской области
29.03.2018 13:06
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Грузовик раздавил легковушку на трассе в Курганской области. Это ДТП произошло 28 марта в Шумихинском районе.
Установлено, что 35-летний водитель грузового автомобиля ГАЗ потерял управление во время езды, в результате чего оказался на встречной полосе. Там грузовик протаранил OPEL Zafira.
В результате столкновения пострадали водитель и два пассажира иномарки, а также водитель грузового автомобиля.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины аварии.
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