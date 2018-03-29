74 -летняя пенсионерка стала жертвой ДТП на улице Борзова в Калининграде. Этот дорожный инцидент произошел в среду, 28 марта, в 13:40.

Как выяснили сотрудники полиции, 74-летняя пенсионерка переходила дорогу вне пешеходного перехода в районе дома №93 на улице Борзова. На нее совершил наезд 34-летний калининградец на автомобиле «Киа».

В результате пожилая дама получила травмы.