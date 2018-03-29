В пршедшую среду иномарка «Джилли» отправила в больницу 18-летнего парня‍ в Тейковском районе.

Дорожно-транспортное происшествие, в котором 18-летний пешеход, случилось на трассе «Тейково-Междуречинск» в Ивановской области.

Как сообщает пресс-центр ГИБДД, 28 марта, около 10:20, на 5 километре автодороги «Тейково-Междуречинск» 47-летний мужчина за рулем «Джилли СК-1» сбил 18-летнего парня, который вышел на проезжую часть.

В результате наезда 18-летний пешеход получил различные травмы и был госпитализирован в военный госпиталь Тейкова. Установлено, что водитель был трезв.