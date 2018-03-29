Восстановление Marussia продолжается

Новосибирская компания VIP-Service стала владельцем нескольких экземпляров автомобилей марки Marussia, которые выкупили кабриолет, кроссовер и купе B1 и B2.

Все эти автомобили планируют восстановить и получить на них сертификат. Известно, что на ходу только B1 и B2, кроссовер без агрегатов, а кабриолет требует серьезных доработок.

Как передает «Авторамблер», VIP-Service планирует получить права на марку Marussia и наладить производство автомобилей в Новосибирске, а для этого привлекается инвестор из-за рубежа.