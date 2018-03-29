Названы самые распространенные кроссоверы и внедорожники в Москве

Рейтинг самых распространенных кроссоверов и внедорожников в Москве был составлен агентством Автостат по состоянию на 1 января 2018 года.

В Москве насчитывают 1,18 миллиона автомобилей, а это около 32% от всего автопарка. Согласно данным аналитиков, самым распространенным кроссовером в столице является Nissan X-Trail. В Москве автомобилей этой модели зафиксировано 47,9 тыс. единиц.

Вторым самым распространённым автомобилем сегмента становится кроссовер Nissan Qashqai с результатом 42,6 тыс. единиц.

Далее в рейтинге оказался японский кроссовер Toyota RAV4, которого зарегистрировано 40.2 тыс. штук. Четвертое и пятое место занимает LADA 4×4 (36,3 тыс. ед.) и Mitsubishi Outlander (35,8 тыс. шт.).

В ТОП-10 самых распространенных кроссоверов и внедорожников в Москве вошли: