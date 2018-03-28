Audi официально представила новый Audi RS 5 Sportback

Сегодня на автосалоне в Нью-Йорке представители немецкой компании рассекретили «заряженную» версию модели Audi RS 5 Sportback.

Автомобиль отличается более агрессивной внешностью, а также новым аэродинамическим обвесом. В салоне появился спортивное рулевое колеса, спортивные сидения с прострочкой, а также некоторые элементы, отделанные кожей и алькантрой.

Еще в салоне можно увидеть особую панель приборов и логотопы RS. Под капотом нового Audi RS 5 Sportback располагается 2.9-литровый шестицилиндровый двигатель. Мощность которого составляет 450 л.с.

В качестве трансмиссии будет восьмискоростной автомат, который будет работать с фирменной полноприводной системой quattro. Продажи автомобиля запланированы на вторую половину текущего года.