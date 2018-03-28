Тюнинг-ателье Novitec представило обновленный Lamborghini Aventador S

Немецкие тюнеры создали для Lamborghini Aventador S свой пакет доработок, благодаря которому модель получила обновлённую внешность и увеличенную мощность двигателя.

Тюнинг-ателье Novitec доработало 6,5-литровый двигатель Lamborghini Aventador S, который теперь выдает 763 лошадиных силы мощности при 732 Нм крутящего момента против 740 л.с. и 690 Нм.

Теперь тюнингованный суперкар разгоняется до первой сотни на 0,1 секунды быстрее, а вот максимальная скорость по-прежнему ограничена электроникой на отметке 350 км/ч.

Также автомобиль получил дополнительные элементы обвеса кузова, детали выкрашенные в цвет кузова, а также регулируемую по высоте подвеску, колеса Vossen и выхлопную систему из обычной стали или инконеля.