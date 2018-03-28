«Пьяное ДТП» в Тульской области — лихач на «Лачетти» протаранил «Ланос»

Дорожный инцидент с участием пьяного водителя произошло на трассе «Кимовск-Таболо» 27 марта.

Днем 27 марта произошло «пьяное ДТП» в Тульской области. На трассе «Кимовск-Таболо» лихач на «Лачетти» протаранил «Ланос».

По предварительным данным УГИБДД УМВД по Тульской области, 40-летний мужчина за рулем Lacetti, находясь в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и выехал навстречку.

Там он протаранил Chevrolet Lanos, которым управлял 70-летний пенсионер.

В результате столкновения пострадали три человека — оба водителя, а также 65-летняя пассажирка Chevrolet Lanos. На водителя Lacetti, составлен административный протокол.