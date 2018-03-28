Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Алтайском районе Удмуртии 27 марта.
Смертельное ДТП в Удмуртии — погиб 70-летний водитель снегохода
28.03.2018 12:07
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Смертельное ДТП в Удмуртии — погиб 70-летний водитель снегохода. Мужчина врезался в барьерное ограждение и опрокинулся.
Полиция установила, что 27 марта в 18:00 в Алнашском районе Удмуртии на 23 километре трассы «Псеево-Крынды» по правой обочине ехал 70-летний мужчина на снегоходе «STELS».
Не справившись с управлением, водитель врезался в барьерное ограждение и опрокинулся. В результате переворота водитель и его 58-летний пассажир получили травмы. Водитель не выжил.
Как сообщает ГИБДД, у водителя и пассажира отсутствовали защитные мотошлемы.
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