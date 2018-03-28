Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось в минувший вторник в Ханты-Мансийске.

Автоледи наехала на женщину-пешехода в Ханты-Мансийске. В момент аварии пострадавший переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Полиция установила, что 27 марта 32-летняя женщина-водитель иномарки «Мазда» сбила пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате наезда пострадавшая женщина получила травмы.