Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось в минувший вторник в Ханты-Мансийске.
Автоледи наехала на женщину-пешехода в Ханты-Мансийске
28.03.2018 11:53
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Автоледи наехала на женщину-пешехода в Ханты-Мансийске. В момент аварии пострадавший переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
Полиция установила, что 27 марта 32-летняя женщина-водитель иномарки «Мазда» сбила пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.
В результате наезда пострадавшая женщина получила травмы.
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