Незамерзайка : как разобраться и не ошибиться с выбором?

Незамерзайка или же, если говорить правильно, незамерзающая жидкость, используется для омывания стёкол автомобиля, когда температура за окном падает ниже нуля. Эту жидкость просто заливают в бачок омывателя вместо той жидкости, которая используется в более теплое время года.

Зачем нужна незамерзайка?

Зимой особенно остро ощущается потребность в очистке стёкол во время движения автомобиля ввиду наличия на дороге подтаявшего снега и разного рода реагентов. По ходу движения эту грязь возможно удалить исключительно при помощи дворников. Но применение дворников на сухом стекле — занятие, мягко говоря, малопродуктивное. Поверхность стекла следует предварительно увлажнить. И для этих целей служит незамерзайка для стекол автомобиля, которая и заливается в бачок омывателя. Зимой обычная жидкость имеет свойство замерзать, Потому и необходимо использовать незамерзайку, чтобы жидкость, находящаяся в бачке омывателя, не превратилась в твердую субстанцию. В противном случае, замерзшая жидкость может повредить бачок, который сделан из хрупкого пластика. Да и само омывание стёкол станет крайне невозможным.

Что собой представляет незамерзайка для стекол автомобиля?

По сути, незамерзающая жидкость для стекол автомобиля являет собою смесью спирта и некоторых добавок. Но со спиртом не все так просто, как кажется. Применять для изготовления незамерзайки допустимо только спирт, который не нанесет вреда.

Самым безопасным и качественным спиртом является этиловый. Но по причине его дороговизны производители не спешат его использовать.

Метиловый спирт дешёв, без запаха, но крайне вреден, поэтому его использование запрещено при производстве.

Есть также изопропиловый спирт, который имеет крайне резкий запах. Но из-за своей дешевизны именно он является самым выгодным вариантом для изготовления незамерзайки.

Сейчас незамерзайка для стекол автомобиля продаётся практически везде, а не только в автомагазинах. На дороге, на рынке, в гипермаркете или в супермаркете. Но при этом необходимо помнить, что можно приобрести подделку, которая может причинить вред не только автомобилю, пострадать может и владелец, из-за использованных опасных веществ. Поэтому незамерзающую жидкость лучше приобретать в проверенном магазине и от проверенного производителя.

Незамерзайка для стекол автомобиля: как разобраться и не ошибиться с выбором?

В настоящее время линейка незамерзающих жидкостей представлена различными видами и объемами. Популярные и проверенные производители продают жидкости в специальной удобной таре. А не особо популярные – в обычной пластиковой таре.

Кроме того, при выборе жидкости необходимо помнить, что продается она двух видов: концентрат и готовая жидкость. Концентрат придётся разбавлять самостоятельно, чётко следуя инструкции. А при покупке готовой жидкости необходимо быть внимательным, т.к. она рассчитана на применение при определенных температурах. Еще можно приобрести незамерзайку с ароматизатором. Но тут уж дело исключительно в личных предпочтениях.