Особенности автомобиля и его разновидности

Популярность «Газели» можно объяснить её эксплуатационными характеристиками и доступной ценой. Транспорт этой марки обеспечивает надёжную перевозку людей и товаров, обладает всеми техническими особенностями, соответствует мировым стандартам качества. Созданная для транспортировки грузов в городских условиях, «Газель» позволяет максимально эффективно использовать свой кузов.

В зависимости от груза, который нуждается в перевозке, автомобиль имеет различные конфигурации:

наличие тента на кузове даёт возможность обеспечить сохранность товара от атмосферных осадков и ветра. Подходит для перевозки негабаритной мебели, продуктов питания, бытовых и хозяйственных вещей;

фургон имеет металлический/деревянный каркас и облицовку из оцинкованного/стального листа. Надёжно защищает содержимое кузова от ветра, снега, дождя, а также механических повреждений. Подойдёт для транспортировки мягкой мебели, корпусных конструкций, продуктов питания. Оснащённая специальным оборудованием, «Газель» может доставлять хлеб и другие мучные изделия;

пирамида благодаря своей уникальной конструкции позволяет перевозить стеклопакеты, зеркальные и мраморные плиты, обеспечивая сохранность хрупкого материала. Представляет собой грузовик открытого типа со специальной металлической конструкцией, которая надёжно закреплена в кузове. Подставка находится в наклонённом положении, а перевозимые изделия крепятся ремнями;

«Газель» с удлинённой базой – идеальное решение для транспортировки материалов от 3 до 6 метров длиной (трубы, доски, брёвна);

«фермер» – грузопассажирская модель автомобиля. Подходит для перевозки одной тонны товара и пяти человек. Посадочная высота невелика, поэтому загружать кузов не составляет труда;

рефрижератор оснащён специальным оборудованием для перевозки скоропортящихся и замороженных продуктов и товаров. Сохраняет постоянную температуру внутри фургона, обеспечивает герметизацию и надёжную транспортировку медицинских препаратов, изделий для бытового и промышленного использования.

Более детальную информацию относительно различных моделей «Газели» можно изучить здесь: https://www.avspec.ru/.

Авторефрижератор – особенности и характеристики

Изотермические фургоны рассчитаны на перевозку температурозависимых товаров – охлаждённых и замороженных. На основе задач и запросов клиента рефрижератор оснащается оборудованием, настроенным на определённый диапазон градусов для перевозки конкретных грузов. Холодильная техника может быть представлена различными брендами. Обшивка – наружная и внутренняя – выполнена из дюралюминиевых и оцинкованных листов, а изоляционным материалом выступает пенопласт с оптимальной толщиной от 40 мм.

Коммерческий грузовик «Газель» представляет собой качественный и надёжный автомобиль для перевозки разнообразных продуктов и грузов. Рефрижератор можно оснастить надстройками и обеспечить дополнительные условия для доставки товара. Но грузовая машина должна быть удобной и эргономичной, потому что водитель проводит за рулём долгое время. Кабина и салон транспортного средства выполнены из оцинкованной стали. Благодаря высокому потолку внутри становится просторнее. Приборная доска произведена в эргономичном дизайне и не отвлекает водителя от дороги. Автомобиль Газель купить можно в специализированном магазине, где менеджер ответит на все вопросы о технических характеристиках и особенностях выбранной вами модели.