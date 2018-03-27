Согласно опубликованным отчетным данным по продажам новых автомобилей на украинском рынке, в стране было реализовано 5 437 машин. Этот результат оказался нна 21% выше прошлогоднего.

Audi A3 на рынке Украины в феврале стал лидером по продажам и был реализован в количестве 264 единиц, что в 44 раза больше, чем годом ранее. Toyota RAV4 (203 ед.; увеличением продаж в 5,8 раза) и Renault Duster (191 ед.; +11%) расположились на втором и третьем месте.

При этом среди марок по продажам лидирует японская компания Тойота с результатом 674 реализованных автомобиля, что в 2,1 раза больше.

Второе и третье место досталось Renault и Volkswagen, которым удалось реализовать 565 и 429 автомобилей. В первой пятерке оказались Nissan (368 ед.; +44%) и Skoda (360 ед.; +50%).