Новый Range Rover Evoque приедет на российский рынок весной 2019 года

Новое поколение Range Rover Evoque только готовится к презентации, но уже стало известно, что он доберется и до российского рынка. О том, что кроссовер второго поколения доберется на российский рынок сообщает портал Колеса.ру, уточняя, что кроссовер начнут продавать весной 2019 года.

Новый Range Rover Evoque построят на глубоко модернизированной платформе кроссовера текущей генерации и в нем будет много общего с Range Rover Velar.

В салоне Evoque появится три экрана, где один будет вместо классической панели приборов, а два других расположатся на центральной панели

Моторная гамма кроссовера, как ожидается, будет представлена двухлитровым бензиновым мотором и дизельными турбированными агрегатами мощностью от 150 до 300 л.с.

Пару силовым установкам составит девятискоростной автомат. Помимо этого моторная гамма будет представлена гибридной силовой установкой.

Презентация новой генерации модели может состояться осенью на автосалоне в Париже.