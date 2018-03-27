Серьезное ДТП с участием старенького «Москвича» и иномарки BMW произошло сегодня в 13-59 на автодороге Лермонтов — Черкесск.

Жесткое ДТП «BMW» и «Москвича» произошло на трассе Лермонтов – Черкесск. На место аварии выехали спасатели из Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю.

Известно, что автомобили столкнулись 27 марта в 13:59на 20 километре автодороги Лермонтов — Черкесск. На место ДТП выехал наряд МЧС в составе 4 человека личного состава и 2 единицы техники.

Наличие пострадавших и причины аварии устанавливаются.