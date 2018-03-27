Пьяный водитель покалечил двух девушек в ДТП в Новосибирске

Накануне вечером пьяный водитель покалечил двух девушек в ДТП в Академгородке Новосибирска.

Серьезное ДТП с пострадавшими произошло вечером 26 марта в Академгородке Новосибирска. Две девушки получили травмы и переломы.

Полиция установила, что в районе дома №25/4 на улице Пирогова в Академгородке Новосибирска автомобилист на иномарке Форд протаранил встречный автомобиль Мазда, за рулем которого находилась 24-летняя девушка.

В результате ДТП пострадала автоледи и ее пассажирка. У девушки-водителя диагностировали перелом ноги, а ее пассажирка получила черепно-мозговую травму перелом руки. Пострадавших госпитализировали.

Мужчина, управлявший «Фордом», отказался пройти освидетельствование на алкоголь. Идет проверка обстоятельств ДТП.