Смертельное ДТП с тремя погибшими произошло сегодня на Московском шоссе в Рязани.

Трое погибли в жуткой автокатастрофе в Северном районе Орла, которая случилась 27 марта в 4.53 27 марта около дома № 153 по Московскому шоссе.

Предварительно установлено, что 47-летний мужчина за рулем автомобиля «ГАЗ» совершал разворот и не пропустил встречный автомобиль Chevrolet Lanos.

Дорожно-транспортное происшествие унесло жизнь 20-летнего водителя Chevrolet и двоих 22-летних пассажиров иномарки.

Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа УМВД проверяют все обстоятельства произошедшей трагедии.