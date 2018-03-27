Сегодня, 27 марта, водитель грузовика погиб в страшном ДТП с лесовозом в Башкирии.

Во вторник, 27 марта, во второй половине дня в Белорецком районе республики произошла страшная автокатастрофа, в результате которой погиб водитель.

По предварительным данным, ДТП произошло на 135 километре автомагистрали Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. Там столкнулись грузовик ГАЗ, за рулем которого сидел 47-летний водитель и КамАЗ-лесовоз под управлением 32-летнего мужчины.

Оба автомобиля ехали в одном направлении, дорога шла на спуск. Водитель ГАЗ не выдержал безопасную дистанцию и на полной скорости протаранил кузов КамАЗа, гружённого лесом.

От страшного удара сплющило кабину грузовика, а 47-летний водитель скончался до приезда скорой помощи.

На место аварии прибыли сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства ДТП.