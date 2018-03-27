Рамный внедорожник Foton Sauvana подешевел до 354 000 рублей

Российский офис компании Foton объявляет о действии специальных цен на внедорожник Foton Sauvana. В частности, сниженная розничная цена будет действительна для автомобилей 2016 года выпуска.

За счет сниженных цен и использования специальных предложений на покупке Foton Sauvana можно сэкономить до 354 тысяч рублей.

В базовой комплектации Foton Sauvana 2016 года выпуска имеет ценник 1 454 990 рублей, тогда как эта версия для автомобиля 2018 года выпуска доступна за 1 559 990 рублей.

Топовый вариант имеет ценник 1 704 990 рублей за модель 2016 года выпуска или 1 839 990 рублей за авто 2018 года.

Среди спецпредложений, которые распространяются на Foton Sauvana есть программа трейд-ин и «Зимний пакет», с которыми можно сэкономить еще 160 тысяч рублей.