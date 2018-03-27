Сегодня сообщается, что BMW может начать выпуск электрокроссовера BMW iX1 в 2022 году. При этом первый прототип новинки должен быть представлен уже в этом году, а местом дебюта называют автосалон в Пекине, который будет работать в апреле.

Основой для кроссовера станет платформа кроссовера BMW X3. Позже в линейке появятся и другие модели, о чем свидетельствуют зарегистрированные товарные знаки от iX1 до iX9.

В 2020 году производитель представит и полностью электрический седан на базе концепта BMW i Vision Dynamics. Этот автомобиль станет конкурентом американскому Tesla Model S.