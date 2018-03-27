Volkswagen анонсировала премьеру спортивного Volkswagen Teramont

Накануне сообщалось, что на базе внедорожника немецкий производитель намерен создать пикап. Между тем сегодня Volkswagen официально анонсировала премьеру спортивного Teramont, опубликовав изображения.

Спортивная версия модели будет представлена уже завтра 28 марта в рамках автосалона в Нью-Йорке. Напомним, что Teramont также известен на некоторых рынках как Atlas.

В отличие от стандартного семиместного варианта новинка получит всего пять посадочных мест, будет меньших габаритов и получит более спортивный внешний вид.

Предполагается, что на мотор-шоу покажут концепт спортивного кроссовера. В его основе будет располагаться платформа MQB.

Серийное производство новинки будет налажено на заводе в штате Теннесси, куда было инвестировано 340 миллионов долларов.