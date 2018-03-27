Накануне сообщалось, что на базе внедорожника немецкий производитель намерен создать пикап. Между тем сегодня Volkswagen официально анонсировала премьеру спортивного Teramont, опубликовав изображения.
Volkswagen анонсировала премьеру спортивного Volkswagen Teramont
27.03.2018 17:42
14 0
Спортивная версия модели будет представлена уже завтра 28 марта в рамках автосалона в Нью-Йорке. Напомним, что Teramont также известен на некоторых рынках как Atlas.
В отличие от стандартного семиместного варианта новинка получит всего пять посадочных мест, будет меньших габаритов и получит более спортивный внешний вид.
Предполагается, что на мотор-шоу покажут концепт спортивного кроссовера. В его основе будет располагаться платформа MQB.
Серийное производство новинки будет налажено на заводе в штате Теннесси, куда было инвестировано 340 миллионов долларов.
Комментарииcomments powered by HyperComments