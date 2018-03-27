Genesis вывела на тесты обновлённый флагманский седан G90

Премиальный бренд Genesis готовит обновление для своего флагманского седана G90. Прототип обновленной модели уже заметили на тестах в Корее.

Рестайлинговая модель, которая известна на домашнем рынке под названием Genesis EQ900, получит дизайн, выполненный в стилистике концепта кроссовера GV80.

У седана появится измененная решетка радиатора и оптика. Об изменениях в салоне пока ничего неизвестно. Также не сообщается и об изменениях в линейке двигателей.

Предполагается, что моторная гамма останется прежней. Презентация обновленного EQ900/G90 состоится во второй половине этого года.

Напомним, что автомобиль стал первой моделью бренда. На российском рынке модель также предлагается и имеет ценник 4 775 000 рублей минимум.