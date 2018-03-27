Пикап Ram 1500 получил спецверсию Kentucky Derby

Новая спецверсия была посвящена проведению 144-х скачек Kentucky Derby. За основу специальной версии была взята топовая версия пикапа Ram 1500 2019 модельного года.

Автомобиль отличается рядом дополнений, а также ценником, который будет ниже, чем стандартный пикап в топовом исполнении. В частности, стоимость Ram 1500 Kentucky Derby составит 53 190 долларов или около 3 050 000 рублей.

Топовый вариант пикапа предлагается за 53 890 долларов или 3 092 000 рублей. Отличительным для спецверсии станет новый трехслойный окрас кузова Ivory White.

Также в цветовой гамме будут присутствовать следующие варианты окраса: Delmonico Red, Diamond Black Crystal, Granite Crystal, Max Steel и Patriot Blue.

Еще пикап получил 20 или 22-дюймовые колесные диски, а под капотом расположится 5,7-литровый 395-сильный двигатель, пару которому составит восьмискоростной автомат. Система привода будет на заднюю или обе оси.